Сюрпризы от погоды будут до конца зимы: синоптик удивил прогнозом

Температурные качели будут оставаться на протяжении всей зимы

Погода этой зимой не перестает удивлять перепадами температур. Декабрь больше напоминал весну, где температура воздуха поднималась до +14 градусов, а январь принес с собой настоящий мороз до -20 в некоторых частях страны. Но на этом температурные качели не закончатся, а будут удивлять на протяжении всего января и февраля.

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, каких сюрпризов от погоды ждать украинцам до конца зимы. По его словам, что периоды мороза будут кратковременными. Они могут длиться около 3-5 дней, а затем снова будет наступать потепление.

Согласно прогнозам Деркача, в январе морозы будут наблюдаться в конце первой декады и начале второй, конце второй и начале третьей.

"Последней декаде будет свойственна частая смена погоды. В начале на 1-2 дня следует ожидать похолодания. Дальше что-то похожее на короткую оттепель. Затем температура снова снизится, но существенного похолодания не будет. Осадки для этого периода довольно часты, но незначительны", — сказал синоптик.

Погода в феврале также принесет в Украину "минуса". Температура ниже 0 будет падать в середине первой декады месяца, в конце второй и к концу третьей.

"Во второй декаде февраля температура медленно и постепенно будет повышаться: ночью кое-где незначительный мороз, днем почти везде около нуля. Небольшие осадки не будут влиять на общую картину. Такую же тенденцию продолжит и третья декада с ночными морозами и дневными "плюсами", когда уже будет ощущаться дыхание весны. Однако в середине этой десятидневки в течение четырех дней зима еще напомнит о себе", ‒ отметил Деркач.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в марте. Согласно их прогнозам, до конца первого месяца весны будут сохраняться заморозки.