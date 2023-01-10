Укр

Сюрпризы от погоды будут до конца зимы: синоптик удивил прогнозом

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Прогноз погоды на зиму Новость обновлена 10 января 2023, 17:55
Прогноз погоды на зиму. Фото Pixabay

Температурные качели будут оставаться на протяжении всей зимы

Погода этой зимой не перестает удивлять перепадами температур. Декабрь больше напоминал весну, где температура воздуха поднималась до +14 градусов, а январь принес с собой настоящий мороз до -20 в некоторых частях страны. Но на этом температурные качели не закончатся, а будут удивлять на протяжении всего января и февраля.

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, каких сюрпризов от погоды ждать украинцам до конца зимы. По его словам, что периоды мороза будут кратковременными. Они могут длиться около 3-5 дней, а затем снова будет наступать потепление.

Согласно прогнозам Деркача, в январе морозы будут наблюдаться в конце первой декады и начале второй, конце второй и начале третьей.

"Последней декаде будет свойственна частая смена погоды. В начале на 1-2 дня следует ожидать похолодания. Дальше что-то похожее на короткую оттепель. Затем температура снова снизится, но существенного похолодания не будет. Осадки для этого периода довольно часты, но незначительны", — сказал синоптик.

Погода в феврале также принесет в Украину "минуса". Температура ниже 0 будет падать в середине первой декады месяца, в конце второй и к концу третьей.

"Во второй декаде февраля температура медленно и постепенно будет повышаться: ночью кое-где незначительный мороз, днем почти везде около нуля. Небольшие осадки не будут влиять на общую картину. Такую же тенденцию продолжит и третья декада с ночными морозами и дневными "плюсами", когда уже будет ощущаться дыхание весны. Однако в середине этой десятидневки в течение четырех дней зима еще напомнит о себе", ‒ отметил Деркач.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в марте. Согласно их прогнозам, до конца первого месяца весны будут сохраняться заморозки.

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