Сюрпризи від погоди будуть до кінця зими: синоптик здивував прогнозом

Температурні гойдалки залишатимуться протягом усієї зими

Погода цієї зими не перестає дивувати перепадами температур. Грудень більше нагадував весну, де температура повітря підіймалася до +14 градусів, а січень приніс із собою справжній мороз до -20 у деяких частинах країни. Але на цьому температурні гойдалки не закінчиться, а дивуватимуть протягом усього січня та лютого.

Народний синоптик Володимир Деркач розповів, яких сюрпризів від погоди чекати українцям до кінця зими. За його словами, періоди морозу будуть короткочасними. Вони можуть тривати близько 3-5 днів, а потім знову наступатиме потепління.

Згідно з прогнозами Деркача, у січні морози спостерігатимуться наприкінці першої декади та на початку другої, наприкінці другої та на початку третьої.

"Останній декаді буде властива часта зміна погоди. На початку на 1-2 дні слід очікувати похолодання. Далі щось схоже на коротку відлигу. Потім температура знову знизиться, але суттєвого похолодання не буде. Опади для цього періоду досить часті, але незначні" — сказав синоптик.

Погода у лютому також принесе до України "мінуси". Температура нижче 0 падатиме в середині першої декади місяця, в кінці другої й до кінця третьої.

"У другій декаді лютого температура повільно і поступово підвищуватиметься: вночі подекуди незначний мороз, вдень майже скрізь близько нуля. Невеликі опади не впливатимуть на загальну картину. Таку ж тенденцію продовжить і третя декада з нічними морозами та денними "плюсами", коли вже відчуватиметься подих весни. Однак у середині цієї десятиденки протягом чотирьох днів зима ще нагадає про себе", – зазначив Деркач.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у березні. За їхніми прогнозами, до кінця першого місяця весни зберігатимуться заморозки.