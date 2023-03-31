Донбас наприкінці березня завалило снігом: вражаючі фото та відео

Судячи із прогнозів синоптиків, така краса затримається ненадовго

Допоки більшість України ще тільки очікує на погіршення погодних умов, на Донбас знову повернулася зима. Як водиться, із легеньким морозцем та серйозними заметілями. Та після завершення снігопадів більшість містечок Донеччини і Луганщини виглядають по-зимовому прекрасно.

"Телеграф" перевірив соцмережі та популярні місцеві Telegram-канали, аби показати читачам найкращі знімки із українського Донбасу наприкінці березня. Слід зазначити, що подібні погодні умови хоч і милують око, але можуть значно ускладнити роботу наших захисників.

Однак наразі ми поговоримо про те, як в снігу виглядає нині Донецьк, котрий так довго чекає на повернення під синьо-жовтий стяг. Засніжені вулички та симпатично припорошені деревця вітають перехожих, створюючи додаткове відчуття зимової казки навесні.

Засніжена вулиця у Донецьку

У вечірній час Донецьк особливо прекрасний, коли йде сніг

Кількість опадів вельми значна

Ну невже це не володіння Снігової Королеви?

Однак місцями снігопади спричинили і деякі незручності — у вигляді дерев на машинах.

Комусь не пощастило

Досить затишно виглядає повернення зимової погоди і у Слов'янську та Краматорську.

Одна із вуличок Краматорська

А от раннім весняним квітам навряд чи подобається снігопад

У Луганську й зовсім снігу навалило, за свідченнями очевидців, до коліна. Автомобілям досить важко їздити містом, адже вулиці далеко не завжди чистять вчасно.

Судячи з прогнозу синоптиків, снігова казка на Донбасі не продовжуватиметься аж надто довго. Вже за кілька днів всі опади розтануть, адже очікується серйозне потепління.

Прогноз погоди у Донецьку

Нагадаємо, що всього кілька днів тому поверненням зимової погоди насолоджувалися і жителі Києва. Серйозний нічний снігопад встиг перетворити майже весняну столицю на осередок перебування Снігової Королеви.