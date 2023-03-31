Останні теплі дні перед похолоданням: на Україну насувається негода

Атмосферний фронт із заходу принесе дощі і пониження температури

Згідно з попередженням синоптиків, погода в останній день березня і перші дні квітня буде схожа на пізню осінь.

Причина цього гнітючого явища – прихід в Україну атмосферного фронту із заходу, пояснює синоптикиня Наталія Діденко.

Погода в п'ятницю, 31 березня

Вказаний атмосферний фронт, за її словами, принесе дощі в західні і північні області, а вдень дійде до центральних, а також Одещини та Миколаївщини. У східних областях найближчої ночі випадатиме мокрий сніг, завтра вдень опади припинятися, навіть вийде сонечко. На Херсонщині, Запоріжжі, в Криму, у Дніпрі з районами, на Полтавщині переважатиме 31-го березня суха погода. Температура вдень у п'ятницю очікується у діапазоні +6+12 градусів, на Луганщині +3+7 градусів.

У Києві березень завершиться холоднуватою погодою: вночі 0-2 градуси морозу, вдень +6+9 градусів. У другій половині дня та ввечері в п'ятницю у столиці очікується невеликий дощ.

Але вже на вихідних, 1 – 2 квітня, новий виток циклонічної діяльності призведе до дощової погоди у більшості областей України. Про це пише у Мережі синоптик Ігор Кібальчич.

Погода в суботу, 1 квітня

При цьому температурне тло очікується на досить високих показниках, перевищуючи норму на 2 – 4 °С. Відчутно теплішими стануть ночі.

Погода в неділю, 2 квітня

На жаль, у понеділок, попереджає Наталія Діденко, очікується чергове похолодання "і навіть знову сніг, тепла погода затримається лише на крайньому сході України".

Зниження температури повітря підтверджують також на сайті "Метеопрог".

Ще більш "лякаючий" прогноз приводять спеціалісти сайту GisMeteo, на думку яких поряд із зниженням температури на українців чекають суцільні дощі, а в кінці тижня – ще й з снігом.

Тому, схоже, українцям на найближчий тиждень варто діставати з шаф теплий одяг і тішити себе веселими історіями, адже весна в Україні — це той період, коли "ще вчора ходив у шортах, а сьогодні надягаєш пуховик".