"Березень забув, що він весна": Київ зранку серйозно засніжило (фото, відео)

Місцями висота снігу досягає кількох сантиметрів

Неділя, 12 березня, стала для Києва вельми зимовим днем попри календарні реалії. Як і прогнозували синоптики, на уїкенд до української столиці знову завітав снігопад, який став щедрим на опади. Місцеві жителі трохи дивуються подібним примхам погоди, але все одно радіють подібній красі.

"Телеграф" перевірив соціальні мережі і ділиться із читачами підбіркою чудових березневих фото засніженого Києва. Варто додати, що станом на 9 ранку в столиці зберігається мінусова погода — тримається до 1 градуса морозу, а сніг місцями продовжує йти.

Снігопад почався рано-вранці, коли на вулиці ще були сутінки. У такий час доби подібна погода створює якусь особливу атмосферу.

Всього за кілька годин сніговий шар встиг збільшитися до кількох сантиметрів, і на деяких знімках це особливо чітко видно.

Чудовий вигляд на березневий Київ. Фото: Instagram / bogdana_stasynets

Погода не заважає екскурсіям, бо знищена ворожа техніка сама себе не огляне. Фото: Instagram / bogdana_stasynets

Водіям, звісно, така раптова зміна погоди не сильно до душі, адже видимість погіршилася. Саме тому варто бути більш пильними, особливо під час інтенсивного снігопаду.

Місцями, звісно, здається, що природа реально забула поглянути на календар і вирішила знову увімкнути зимовий режим.

Чудовий краєвид. Фото: Instagram / bogdana_stasynets

Весняний сніг. Фото: Instagram / mamamila_blog

Втім, найкраще за подібними примхами природи спостерігати із вікна — як це робить пухнаста героїня наступного відео. А якщо задумаєте кудись іти сьогодні в столиці, не забудьте вдягнутися тепліше!

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в березні можна очікувати завершення періоду опадів. Не оминули ми увагою і погоду на Великдень, який цьогоріч буде вельми раннім, адже припадає на 16 квітня.