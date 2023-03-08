То сніг, то тепло: погода у березні готує подарунки українцям

У регіонах можливе потепління до +17 градусів, місцями пройдуть дощі зі снігом

Українські синоптики прогнозують літню погоду у березні, однак у деяких регіонах очікуються дощі, подекуди навіть зі снігом. Через знижений атмосферний фронт посилиться також вітер.

Згідно з прогнозом погоди на порталі Gismeteo, у деяких регіонах нестійка погода протримається до кінця тижня, а в деяких – до кінця місяця. Температура повітря коливатиметься від -2 до +16 градусів.

Погода у Києві

У Києві похмура та дощова погода протримається до 16 березня, потім очікується короткочасне прояснення. 30 та 31 березня у столиці також пройдуть дощі, які продовжаться і у квітні. Температура повітря коливатиметься від -2 до +4 градусів уночі та від +3 про +11 градусів вдень. У квітні також очікуються дощі із проясненнями, а температура повітря коливатиметься від 0 до +17 градусів протягом доби.

Погода в Одесі

На півдні України, зокрема й Одеській області, похмура та дощова погода триматиметься до кінця березня та майже весь квітень. Можливі короткочасні прояснення. Температура повітря вночі коливатиметься від +2 до +10 градусів, а вдень від +7 до +15 градусів.

Погода у Львові

На заході України очікуються дощі із мокрим снігом. Вночі температура опуститься від -2 до +5 градусів, вдень потеплішає до +7…+14 градусів. Сонячних днів у Львові протягом березня та на початку квітня очікується небагато.

Погода в Харкові

На сході країни похмура та дощова погода протримається до кінця тижня, після чого очікується прояснення. До кінця березня у регіоні знову прогнозуються дощі, подекуди зі снігом. Вночі буде від 3 до 5 градусів тепла, а вдень стовпчики термометра покажуть від +3 до +11 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яка погода буде у квітні. Другий місяць весни також не порадує українців теплими та сонячними днями.