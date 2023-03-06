Холодний та мокрий місяць: синоптики здивували прогнозом на квітень

Погода у квітні не порадує свої теплом

Після холодної погоди у березні, де середня температура повітря опуститься нижче за історичну позначку за останнє десятиліття, квітень також не порадує українців теплими та сонячними днями.

Другий місяць весни цього року буде холодним. Водночас порівняно з березнем температура повітря буде йти на підвищення. У середньому у квітні очікується до +9 градусів тепла вдень. Про це повідомляє видання FromUa.

Невелике потепління очікується лише ближче до кінця місяця. Температура повітря до того часу вже підійматиметься до +12 градусів вдень.

Зазначається, що квітень принесе українцям цього разу не лише холодну погоду, а й велику кількість опадів. Вони очікуються з 1 та по 27 число. У середньому у другому місяці весни прогнозується до 11 днів із випаданням опадів.

Водночас синоптики на сайті Meteoprog передають, що середня погода в Україні у квітні поточного року може досягати вищих позначок, а дощових днів, ймовірно, може бути менше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у травні та яких сюрпризів варто очікувати у середині місяця.