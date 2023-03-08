То снег, то тепло: погода в марте готовит подарки украинцам

В регионах возможно потепление до +17 градусов, а местами пройдут дожди со снегом

Несмотря на то, что синоптики прогнозируют летнюю погоду в марте, в некоторых регионах ожидаются дожди, местами даже со снегом. Из-за пониженного атмосферного фронта усилится также ветер.

Согласно прогнозу погоды на портале Gismeteo, в некоторых регионах неустойчивая погода продержится до конца недели, а в некоторых — до конца месяца. Температура воздуха будет колебаться от -2 до +16 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве хмурая и дождливая погода продержится до 16 марта, затем ожидается кратковременное прояснение. 30 и 31 марта в столице также пройдут дожди, которые продолжатся и в апреле. Температура воздуха будет колебаться от -2 до +4 градусов ночью и от +3 о +11 градусов днем. В апреле также ожидаются дожди с прояснениями, а температура воздуха будет колебаться от 0 до +17 градусов в течение суток.

Погода в Одессе

На юге Украины, в том числе и Одесской области, хмурая и дождливая погода будет держаться до конца марта и почти весь апрель. Возможны кратковременные прояснения. Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до +10 градусов, а днем от +7 до +15 градусов.

Погода во Львове

На западе Украины ожидаются дожди с мокрым снегом. Ночью температура опустится от -2 до +5 градусов, о днем потеплеет до +7…+14 градусов. Солнечных дней во Львове течение марта и начале апреля ожидается немного.

Погода в Харькове

На востоке страны хмурая и дождливая погода продержится до конца недели, после чего ожидается прояснение. К концу марта в регионе снова прогнозируются дожди местами со снегом. Ночью будет от 3 градусов мороза до 5 градусов тепла, а днем столбики термометра покажут от +3 до +11 градусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какая погода будет в апреле. Второй месяц весны также не порадует украинцев теплыми и солнечными днями.