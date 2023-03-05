"Погодный апокалипсис" в Киеве и неожиданное потепление среди недели: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Приход тепла будет коротким

В соответствии с прогнозами синоптиков, весна преподносит "сюрпризы" украинцам.

Так, в ночь с субботы на воскресенье в Киеве наблюдался "погодный апокалипсис": залповые снегопады со значительным усилением ветра, грозой и уменьшением видимости. При этом, по словам очевидцев, был слышен громкий звук и вспышки – вероятно, это были гром и молния.

О том, что творилось на столичных улицах, показал в социальной сети заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

В связи с разгулом стихии власти были вынуждены вывести на улицы 94 единицы техники и обрабатывать дороги противогололедными средствами.

К счастью, к утру удар стихии должен ослабнуть, прогнозирует синоптик Наталья Диденко. При этом в столице 5 марта похолодает на 2-5 градусов, пишет она в социальной сети.

"В воскресенье, 5 марта, в столице ветер поменяется на северо-западный, немного утихнет. Но похолодает, днем +2, +3 градуса. Без существенных осадков", — отмечает Диденко.

В свою очередь, в Украинском гидрометцентре предупреждают о порывах ветра 15-18 м/с.

О погоде в других регионах в воскресенье, 5 марта, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Так, в западной части днём будет без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью -8…-3 °С, днём -2…+3 °С. В северных областях днём местами на крайнем севере небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 9 – 14 м/с. Температура воздуха ночью -6…-1 °С, днём -1…+4 °С. В центральных областях днём без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 °С, днём +1…+6 °С.

На юге страны без существенных осадков, только утром и днём в Крыму и местами в Приазовье небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 °С, днём +6…+11 °С. В восточных областях ночью ожидаются небольшие осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Днём сухо. Ветер юго-западный с переходом днём на северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 °С, днём +2…+7 °С.

В дальнейшем тепло побалует украинцев, пишут специалисты на сайте Meteoprog: пик ожидается 12-го марта. Но через 2 недели холода, похоже, вернутся в столицу.

В то же время на сайте Gismeteo уверены, что тепло побалует киевлян на праздник (или уже непраздник) 8-е марта.

О похолодании в конце будущей недели предупреждают и на сайте УНИАН.

Напомним, ранее "Телеграф" выяснял, чего украинцам следует ожидать от наступившей весны, и как повлияют погодные условия на ход боевых действий в самых горячих точках фронта.