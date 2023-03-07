В Украину идет почти летняя погода: синоптик дал прогноз на март

В марте ожидаются первые весенние грозы и сильные дожди

Несмотря на то, что погода в апреле будет мокрой и холодной, в марте ожидается мощное потепление. В отдельных регионах воздух прогреется до +22 градусов днем.

Об этом рассказал народный Синоптик Станислав Щедрин, передает УНИАН. Несмотря на потепление, в Украине также ожидаются кратковременные осадки.

Так, в Украину идет потепление, погода будет почти летней. Днем температура воздуха прогреется до +15…+22 градусов. По словам синоптика, вместе с потеплением возможны весенние грозы с ливнями.

"Почти лето идет в Украину. Уже с 11–12 марта почти по всей Украине ожидается значительное потепление. Но иногда будут проходить дожди, местами возможны даже грозы", — говорит синоптик.

Потепление ожидается практически во всех регионах, кроме севера и северо-запада страны. Воздух прогреется сначала до +13…+15 градусов, а после потеплеет до +17…+22 градусов. Местами возможны дожди с грозами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая погода будет в мае. Синоптики прогнозируют, что в последний месяц весны погода на большей части страны будет пасмурной, но практически без осадков.