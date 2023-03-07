В Україну йде майже літня погода: синоптик дав прогноз на березень

У березні очікуються перші весняні грози та сильні дощі.

Незважаючи на те, що погода у квітні буде мокрою та холодною, у березні очікується потужне потепління. В окремих регіонах повітря прогріється до +22 градусів вдень.

Про це розповів народний Синоптик Станіслав Щедрін, повідомляє УНІАН. Незважаючи на потепління, в Україні також очікуються короткочасні опади.

Так, до України йде потепління, погода буде майже літньою. Вдень температура повітря прогріється до +15…+22 градусів. За словами синоптика, разом із потеплінням можливі весняні грози зі зливами.

"Майже літо йде в Україну. Вже з 11-12 березня майже по всій Україні очікується значне потепління. Але іноді пройде дощ, місцями можливі навіть грози", — каже синоптик.

Потепління очікується практично у всіх регіонах, крім півночі та північного заходу країни. Повітря прогріється спочатку до +13...+15 градусів, а потім потеплішає до +17...+22 градусів. Подекуди можливі дощі з грозами.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яка погода буде у травні. Синоптики прогнозують, що в останній місяць весни погода переважно буде похмурою, але практично без опадів.