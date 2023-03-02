На Україну навесні чекають аномальні температури

Березень в Україні обіцяє бути "м’яким"

Весна прийшла в Україну хоч уже й не з морозною, але ще з прохолодною погодою. Однак у майбутньому навесні можуть переважати аномально теплі погодні умови.

Таким прогнозом поділилася кліматолог Віра Балабух у коментарі виданню "Апостроф".

За її словами, календарна та реальна весна цього року значно розійшлися між собою.

"Насправді весна у нас вже була і в лютому, і в січні. Загалом січень в Україні був одним із найтепліших за останні 100 років спостережень", — передає видання слова Балабух.

При цьому, зазначають журналісти, за даними Укргідрометцентру перші дні березня були морозними. Щоправда, нижче за нуль стовпчики термометра опускалися тільки в нічний час доби.

2 і 3 березня найхолодніше вночі буде на заході, півночі та сході України. Стовпчики термометрів у цих регіонах вночі впадуть до 4-6 градусів нижче за нуль. Дещо тепліше в ці дні буде на півдні та в центрі України: від 2 градусів морозу до 1 градуса тепла вночі. Проте вдень буде стабільний "плюс": на заході, сході та півночі від 3 до 5 градусів тепла, на півдні та в центрі від +5 до +8.

Значних опадів 2 та 3 березня також не очікується, лише на сході можливі короткочасні дощі, а ближчими до вихідних стане ще тепліше.

У суботу та неділю, 4 та 5 березня, ночі будуть уже не такими прохолодними. Незначний "мінус" 1-2 градуси, спостерігатиметься вночі на сході, півночі та заході країни. У центрі та на півдні синоптики прогнозують від 0 до +2 градусів за Цельсієм.

Вдень пануватиме вже справжня весна: від 5 до 9 градусів тепла на півдні, заході та в центрі, і близько 5 градусів вище нуля слід очікувати на сході України та півночі. І все це без опадів.

Однак у понеділок, 6 березня, на захід та північ знову повернуться відчутні нічні морози до 5-7 градусів із позначкою "мінус".

Така температурна нестабільність триватиме протягом березня. Але це має своє пояснення.

Цей період досить складний для прогнозування, адже зараз на атмосферну циркуляцію впливатимуть два процеси великих масштабів. Перший — ослаблення Ла-Ніньо (океанічне атмосферне явище, — Ред.). До цього була безпрецедентна ситуація, коли це явище тривало три роки. Зараз воно практично втратило свою силу і поступово переходить із негативної фази в позитивну на початку літа. І хоча зараз вплив Ла-Ніньйо майже втратив свою силу, але протягом березня воно впливатиме на погоду в північній півкулі, і в Україні зокрема". — пояснює кліматолог.

Ще одним фактором, який істотно впливає на погодні умови – стратосферне потепління, що призводить до того, що можуть посилитися арктичні вторгнення.

"Тобто десь будуть виноси надзвичайно теплого повітря, а в окремих регіонах північної півкулі можуть заходити арктичні повітряні маси і досить далеко. Спрогнозувати, де саме перебуватиме Україна щодо цих потоків, — складно.Але є ризик того, що короткочасні зниження температур у нас можливі. Температура повітря вночі може опускатися нижче за нуль, тобто будуть заморозки, а вдень підніматиметься вище за нуль. Однак сильні морози малоймовірні. Крім того, нестійкість атмосфери сприятиме посиленню швидкості вітру", — говорить Балабух.

Загалом, резюмує Балабух, перший місяць весни обіцяє бути "м’яким".

"Так, березень очікується в межах норми. Але знову ж таки, норма, це згідно з даними за останні 30 років, а цей час був досить теплим. Тому є всі підстави сподіватися, що в березні переважатиме тепла погода", — сказала Віра Балабух.

"За тими прогнозами, які зараз є у світових прогностичних центрів, для України прогнозується тепла весна. Середня температура за сезон очікується вище за норму. Це означає, що переважатимуть аномально теплі погодні умови ", — вважає Балабух.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим здивує українців погода у квітні.

Також ми повідомляли про те, що в березні Землю накриє потужна та затяжна магнітна буря.