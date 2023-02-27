"Похмурий" місяць із температурними подарунками: чим здивує українців погода у квітні

Квітень принесе свої "сюрпризи"

Квітень, на відміну від першого місяця весни, який принесе нічні морози та мокрий сніг, порадує українців своєю погодою. Синоптики передають, що температура повітря в середині весни буде значно вищою за середню. Але водночас цього місяця практично не буде сонячних днів, а водночас варто чекати й на дощі.

За даними синоптиків сайту Meteoprog, квітень цього року буде досить теплим. На початку місяця температура повітря сягатиме +13-14 градусів вдень, а вночі — до +3-4. Після 16-го числа очікується потепління до +17 градусів. А до кінця квітня стовпчики термометрів підійматимуться до +22 градусів.

Слід зазначити, що середня температура повітря в Україні на початку квітня становить +8 градусів вдень та +5 — уночі. А наприкінці місяця середня температура вдень сягатиме +13 градусів, а в нічний час — до +10. Згідно з прогнозами синоптиків, цього року квітень буде набагато теплішим.

Загалом цього місяця очікується лише кілька дощових днів — 1, 5, 12 та 26 квітня. У решту днів погода буде похмурою, без опадів. Лише 14 квітня синоптики обіцяють сонячний день.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики розповіли, якої погоди варто очікувати в Україні у березні, квітні та травні. Згідно з їхнім прогнозом, щомісячно весни цього року здивує своїми сюрпризами.