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"Похмурий" місяць із температурними подарунками: чим здивує українців погода у квітні

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Прогноз погоди на квітень. Новина оновлена 27 лютого 2023, 16:37
Прогноз погоди на квітень.. Фото Pixabay

Квітень принесе свої "сюрпризи"

Квітень, на відміну від першого місяця весни, який принесе нічні морози та мокрий сніг, порадує українців своєю погодою. Синоптики передають, що температура повітря в середині весни буде значно вищою за середню. Але водночас цього місяця практично не буде сонячних днів, а водночас варто чекати й на дощі.

За даними синоптиків сайту Meteoprog, квітень цього року буде досить теплим. На початку місяця температура повітря сягатиме +13-14 градусів вдень, а вночі — до +3-4. Після 16-го числа очікується потепління до +17 градусів. А до кінця квітня стовпчики термометрів підійматимуться до +22 градусів.

Слід зазначити, що середня температура повітря в Україні на початку квітня становить +8 градусів вдень та +5 — уночі. А наприкінці місяця середня температура вдень сягатиме +13 градусів, а в нічний час — до +10. Згідно з прогнозами синоптиків, цього року квітень буде набагато теплішим.

Загалом цього місяця очікується лише кілька дощових днів — 1, 5, 12 та 26 квітня. У решту днів погода буде похмурою, без опадів. Лише 14 квітня синоптики обіцяють сонячний день.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики розповіли, якої погоди варто очікувати в Україні у березні, квітні та травні. Згідно з їхнім прогнозом, щомісячно весни цього року здивує своїми сюрпризами.

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