В марте Землю накроет мощная и затяжная магнитная буря: названы опасные даты

Буря на протяжении нескольких дней будет разной интенсивности

У березні Землю накриє кілька магнітних бур різної інтенсивності. Найпотужніша з них очікується у другій половині місяця. Вона триватиме упродовж трьох днів.

Про це повідомили на сайті Meteoagent, який складає онлайн-прогноз за допомогою інформації із супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі.

Так, затяжна магнітна буря очікується 19, 20 та 21 березня. Найбільше вона проявиться в перший день, тому що інтенсивність буде 5 балів, що говорить про те, що буря буде досить потужною. 20 березня інтенсивність бурі зменшиться до 4 балів. На третій день, 21 березня, також залишатиметься на рівні 4 бали.

Для довідки: магнітна буря – це обурення геомагнітного поля Землі тривалістю від кількох годин до кількох діб. Буря може позначатися на поведінці тварин і навіть виводити з ладу техніку. Крім того, метеозалежні люди цими днями можуть відчувати погіршення самопочуття.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що напередодні 8 березня Землю накриє перша магнітна буря цього місяця. Вона триватиме три дні.