Украину весной ждут аномальные температуры

Март в Украине обещает быть "мягким"

Весна пришла в Украину хоть уже и не с морозной, но еще с прохладной погодой. Однако, в будущем весной могут преобладать аномально теплые погодные условия.

Таким прогнозом поделилась климатолог Вера Балабух в комментарии изданию "Апостроф".

По её словам, календарная и реальная весна в этом году значительно разошлись между собой.

"На самом деле весна у нас уже была и в феврале, и в январе. Вообще январь в Украине был одним из самых теплых за последние 100 лет наблюдений", — передает издание слова Балабух.

При этом, отмечают журналисты, по данным Укргидрометцентра, первые дни марта были морозными. Правда, ниже нуля столбики термометра опускались только в ночное время суток.

2 и 3 марта прохладнее всего ночью будет на западе, севере и востоке Украины. Столбики термометров в этих регионах ночью упадут до 4-6 градусов ниже нуля. Несколько теплее в эти дни будет на юге и в центре Украины: от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла ночью. Однако днем будет стабильный "плюс": на западе, востоке и севере от 3 до 5 градусов тепла, на юге и в центре от +5 до +8.

Значительных осадков 2 и 3 марта также не ожидается, лишь на востоке возможны кратковременные дожди, а ближе к выходным станет еще теплее.

В субботу и воскресенье, 4 и 5 марта, ночи будут уже не такими прохладными. Незначительный "минус" 1-2 градуса, будет наблюдаться ночью на востоке, севере и западе страны. В центре и на юге синоптики прогнозируют от 0 до +2 градусов по Цельсию.

Днем будет властвовать уже настоящая весна: от 5 до 9 градусов тепла на юге, западе и в центре, и около 5 градусов выше нуля следует ожидать на востоке Украины и севере. И все это без осадков.

Однако в понедельник, 6 марта, на запад и север снова вернутся ощутимые ночные морозы до 5-7 градусов с отметкой "минус".

Такая температурная нестабильность будет продолжаться в течение всего марта. Но у этого есть свое объяснение.

"Этот период достаточно сложный для прогнозирования, ведь сейчас на атмосферную циркуляцию будут влиять два процесса больших масштабов. Первый – ослабление Ла-Ниньо (океаническое атмосферное явление – Ред.). До этого была беспрецедентная ситуация, когда это явление длилось три года. Сейчас оно практически потеряло свою силу и постепенно переходит из отрицательной фазы в положительную в начале лета. И хотя сейчас влияние Ла-Ниньо почти потеряло свою силу, но в течение марта оно будет влиять на погоду в северном полушарии, и в Украине в частности", — объясняет климатолог.

Еще одним фактором, который оказывает существенное влияние на погодные условия – стратосферное потепление, которое приводит к тому, что могут усилиться арктические вторжения.

"То есть где-то будут выносы чрезвычайно теплого воздуха, а в отдельных регионах северного полушария могут заходить арктические воздушные массы и довольно далеко. Спрогнозировать, где именно будет находиться Украина в отношении этих потоков — сложно. Но сохраняется риск того, что кратковременные снижения температур у нас возможны. Температура воздуха ночью может опускаться ниже нуля, то есть будут заморозки, а днем будет подниматься выше нуля. Однако сильные морозы маловероятны. Кроме того, неустойчивость атмосферы будет способствовать усилению скорости ветра", — говорит Балабух.

В целом, резюмирует Балабух, первый месяц весны обещает быть "мягким".

"Да, март ожидается в пределах нормы. Но опять же, норма, это согласно данным за последние 30 лет, а это время было достаточно теплым. Поэтому есть все поводы надеяться, что в марте будет преобладать теплая погода", — сказала Вера Балабух.

"По тем прогнозам, которые сейчас есть у мировых прогностических центров, для Украины прогнозируется теплая весна. Средняя температура за сезон ожидается выше нормы. Это значит, что будут преобладать аномально теплые погодные условия", — считает Балабух.

Напомним, ранее мы писали о том, чем удивит украинцев погода в апреле.

Также мы сообщали о том, что в марте Землю накроет мощная и затяжная магнитная буря.