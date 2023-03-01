В марте Землю накроет мощная и затяжная магнитная буря: названы опасные даты

Буря на протяжении нескольких дней будет разной интенсивности

В марте Землю накроет несколько магнитных бурь разной интенсивности. Самая мощная из них ожидается во второй половине месяца. Она будет длиться на протяжении трех дней.

Об этом сообщили на сайте Мeteoagent, который составляет онлайн-прогноз с помощью информации со спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру.

Так, затяжная магнитная буря ожидается 19, 20 и 21 марта. Больше всего она проявится себя в первый день, потому как интенсивность будет 5 баллов, что говорит о том, что буря будет довольно мощной. 20 марта интенсивность бури снизится до 4 баллов. На третий день, 21 марта, также будет оставаться на уровне 4 баллов.

Для справки: магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля Земли длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Буря может сказываться на поведении животных и даже выводить из строя технику. Кроме того, метеозависимые люди в эти дни могут ощущать ухудшение самочувствия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в преддверии 8 марта Землю накроет первая магнитная буря в этом месяце. Она будет длиться три дня.