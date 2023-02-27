"Хмурый" месяц с температурными подарками: чем удивит украинцев погода в апреле

Апрель принесет свои "сюрпризы"

Апрель, в отличие от первого месяца весны, который принесет ночные морозы и мокрый снег, порадует украинцев своей погодой. Синоптики передают, что температура воздуха в середине весны будет значительно выше средней. Но в то же время в этом месяце практически не будет солнечных дней, а вместе с тем стоит ожидать и дождей.

По данным синоптиков сайта Meteoprog, апрель в этом году будет довольно теплым. В начале месяца температура воздуха будет достигать +13-14 градусов днем, а ночью — до +3-4. После 16 числа ожидается потепление до +17 градусов. А к концу апреля столбики термометров будут подниматься до +22 градусов.

Стоит отметить, что средняя температура воздуха в Украине в начале апреля составляет +8 градусов днем и +5 — ночью. А в конце месяца средняя температура днем доходит до +13 градусов, а в ночное время — до +10. Согласно прогнозам синоптиков, в этом году апрель будет намного теплее.

В целом в этом месяце ожидается всего несколько дождливых дней — 1, 5, 12 и 26 апреля. В остальные дни погода будет пасмурной, без осадков. Лишь 14 апреля синоптики обещают солнечный день.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики рассказали, какой погоды стоит ожидать в Украине в марте, апреле и мае. Согласно их прогнозом, каждый месяцев весны в этом году удивит своими сюрпризами.