Чим здивує українців погода влітку: таке не всім до смаку
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Температура повітря в Україні продовжує зростати
Погода в Україні взимку та навесні 2023 року відрізняється аномально високими, як для цього періоду, температурними показниками. І судячи з прогнозів синоптиків, така картина чекатиме на нас і влітку.
Про це розповів директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.
Він зазначив, що найбільше клімат України змінився саме влітку та взимку. Температура повітря в липні та серпні, а також січні та лютому зросла найбільше. Минулого літа було багато спекотних днів, а температура повітря піднімалася іноді до +40 градусів.
І літо 2023 року, найімовірніше, продовжить цю тенденцію. Тому людям, які не переносять спеку, потрібно буде бути готовим до цього.
"Дуже велика ймовірність, що наступного літа в Україні буде спекотніше", — заявив Кульбіда.
До речі, серед регіонів, які зазнали найбільших змін у погоді, є Захід та Північ. Водночас, на Півдні та Сході клімат України змінився не так сильно.
При цьому, каже синоптик, за останні 40 років температура повітря січня та лютого зросла в Україні на 2 – 2,5 градуси. Це дуже багато. Тенденція з потепління йде лише до зростання.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим погода у травні здивує українців.
Також ми повідомляли про те, якою буде погода в Україні на Великдень. Загалом буде тепло, але є одне "але".