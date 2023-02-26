Тепла доведеться почекати: якою буде погода в Україні у березні

Чого чекати від погоди у березні

Відносно теплий лютий добігає кінця, проте розраховувати на швидке потепління українцям точно не варто.

Як йдеться у прогнозі Гісметео, у більшості українських областей стовпчики термометра піднімуться вище за відмітку в +10 градусів лише ближче до кінця місяця.

При цьому в ряді областей на заході, в центрі та на північному сході на початку березня будуть дні, коли варто бути готовими до опадів у вигляді мокрого снігу, а температура вночі опускатиметься нижче за мінус.

Погода у Львові

Погода у Києві

Погода в Харкові

На півдні та південному сході буде трохи тепліше. Відносно тепла погода встановиться там ближче до середини місяця.

Погода в Дніпрі

Погода в Одесі

Загалом березень також відзначиться сильними опадами у вигляді дощів, які подекуди йтиме не припиняючись з другого тижня та до початку квітня.

А ось сонячних днів перший місяць весни принесе дуже мало.

Як повідомлялося раніше, синоптики очікують, що в Україну справжнє тепло прийде лише у квітні, а от погода в травні взагалі нагадуватиме літню. Крім того, у другій половині весни значно зменшиться опадів, а сонячних днів стане набагато більше.