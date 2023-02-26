Тепла придется подождать: какой будет погода в Украине в марте
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Чего ждать от погоды в марте
Относительно теплый февраль подходит к концу, однако рассчитывать на скорое потепление украинцам точно не стоит.
Как говорится в прогнозе Гисметео, в большинстве украинских областей столбики термометра поднимутся выше отметки в +10 градусов лишь ближе к концу месяца.
При этом в ряде областей на западе, в центре и на северо-востоке в начале марта будут дни, когда стоит быть готовыми к осадкам в виде мокрого снега, а температура по ночам будет уходить в минус.
На юге и юго-востоке будет немногим теплее. Относительно теплая погода установится там ближе к средине месяца.
В целом март также отметится обильными осадками в виде дождей, которые местами будут идти не прекращаясь со второй недели и до начала апреля.
А вот солнечных дней первый месяц весны принесет очень мало.
Как сообщалось ранее, синоптики ожидают, что в Украину настоящее тепло придет лишь в апреле, а вот погода в мае и вовсе будет напоминать летнюю. Кроме того во второй половине весны значительно поубавиться осадков, а солнечных дней станет намного больше.