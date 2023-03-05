Чем удивит украинцев погода летом: такое не всем по вкусу

Температура воздуха в Украина продолжает увеличиваться

Погода в Украине зимой и весной 2023 года отличается аномально высокими, как для этого периода, температурными показателями. И судя по прогнозам синоптиков, такая картина будет ожидать нас и летом.

Об этом рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Он отметил, что больше всего климат Украины изменился именно летом и зимой. Температура воздуха в июле и августе, а также январе и феврале выросла больше всего. Прошлым летом было много жарких дней, а температура воздуха поднималась иногда до +40 градусов.

И лето 2023, вероятнее всего, продолжит эту тенденцию. Поэтому людям, которые не переносят жару, нужно будет к этому быть готовым.

"Очень велика вероятность, что следующее лето в Украине будет жарче",– заявил Кульбида.

К слову, среди регионов, претерпевших наибольшие изменения в погоде, есть Запад и Север. В то же время, на Юге и Востоке климат Украины изменился не так сильно.

При этом, говорит синоптик, за последние 40 лет температура воздуха января и февраля выросла в Украине на 2 – 2,5 градуса. Это очень много. Тенденция по потеплению идет только к росту.

Напомним, ранее мы писали о том, чем погода в мае удивит украинцев.

Также мы сообщали о том, какой будет погода в Украине на Пасху. В целом будет тепло, но есть одно "но".