Холодный и мокрый месяц: синоптики удивили прогнозом на апрель

Погода в апреле не порадует свои теплом

После холодной погоды в марте, где средняя температура воздуха опустится ниже исторической отметки за последнее десятилетие, апрель также не порадует украинцев теплыми и солнечными днями.

Второй месяц весны в этом году будет холодным. В то же время в сравнении с мартом температура воздуха пойдет на повышение. В среднем, в апреле ожидается до +9 градусов тепла в дневное время. Об этом сообщает издание FromUa.

Небольшое потепление ожидается только ближе к концу месяца. Температура воздуха к тому времени будет подниматься до +12 градусов днем.

Отмечается, что апрель принесет украинцам в этот раз не только холодную погоду, но и большое количество осадков. Они ожидаются с 1 и по 27 число. В среднем во втором месяце весны прогнозируется до 11 дней с выпадением осадков.

В то же время синоптики сайта Meteoprog передают, что средняя погода в Украине в апреле текущего года может достигать более высоких отметок, а дождливых, вероятно, может быть меньше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в мае и каких сюрпризов стоит ожидать в середине месяца.