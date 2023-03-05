"Погодний апокаліпсис" у Києві та несподіване потепління посеред тижня: синоптики розповіли про погоду на найближчі дні

Прихід тепла буде коротким

Відповідно до прогнозів синоптиків, весна підносить "сюрпризи" українцям.

Так, у ніч із суботи на неділю у Києві спостерігався "погодний апокаліпсис": залпові снігопади зі значним посиленням вітру, грозою та зменшенням видимості. При цьому, за словами очевидців, було чути гучні звуки та видно спалахи – ймовірно, це були грім та блискавка.

Про те, що діялося на столичних вулицях, показав у соціальній мережі заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

У зв’язку з розгулом стихії влада була змушена вивести на вулиці 94 одиниці техніки та обробляти дороги протиожеледними засобами.

На щастя, на ранок удар стихії має ослабнути, прогнозує синоптик Наталія Діденко. При цьому у столиці 5 березня похолодає на 2-5 градусів, пише вона у соціальній мережі.

"У неділю, 5 березня, у столиці вітер зміниться на північно-західний, трохи вщухне. Але похолодає, вдень +2, +3 градуси. Без істотних опадів ", — зазначає Діденко.

У свою чергу в Українському гідрометцентрі попереджають про пориви вітру 15-18 м/с.

Про погоду в інших регіонах у неділю, 5 березня, розповів синоптик Ігор Кібальчич.

Так, у західній частині вдень без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-3°С, вдень -2...+3°С. У північних областях удень місцями на крайній півночі невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі -6...-1°С, вдень -1...+4°С. Вдень без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...+2°С, удень +1...+6°С.

На півдні країни без істотних опадів, лише вранці та вдень у Криму та місцями у Приазов’ї невеликий дощ. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі +1...+6°С, днем +6...+11°С. У східних областях вночі очікуються невеликі опади у вигляді дощу, снігу та мокрого снігу. Удень сухо. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі -2...+3°С, удень +2...+7°С.

Надалі тепло побалує українців, пишуть фахівці на сайті Meteoprog: пік тепла очікується 12 березня. Але за 2 тижні холоду, схоже, повернуться.

У той же час на сайті Gismeteo впевнені, що тепло побалує киян на свято (або вже несвято) 8 березня.

Про похолодання наприкінці наступного тижня попереджають і на сайті УНІАН.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" з’ясовував, чого українцям слід очікувати від весни, і як вплинуть погодні умови на перебіг бойових дій у найгарячіших точках фронту.