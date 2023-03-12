На зміну зливам прийдуть снігопади: якою буде погода в останній день тижня

Жителям деяких регіонів слід чекати сильного вітру та налипання мокрого снігу

Здається, погода стала прислухатися до прогнозів синоптиків, і в багатьох областях в ніч проти неділі пройшли рясні дощі.

На жаль, "природні сюрпризи" на цьому не закінчуються, і в західних, північних та Черкаській областях, очікується незначне похолодання, та на зміну зливам та грозам які нещодавно накрили деякі райони, прийдуть снігопади, сильний вітер та налипання мокрого снігу. Такий прогноз пропонує на своїй сторінці у соціальній мережі народний синоптик Станіслав Щедрін.

Більше подробиць про погоду у різних регіонах розповіли спеціалісти Укргідрометцентру.

Згідно їхнього прогнозу, вдень у неділю, 12 березня, в Україні у східній частині очікується невеликий дощ, у північних областях місцями невеликий мокрий сніг, на решті території без опадів. Температура вдень 2-7° тепла, у східних областях та на крайньому півдні 8-13° тепла.

Також синоптики попереджають про сильні пориви вітру 15-20 м/с, через які по країні оголошено І рівень небезпечності.

"Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — попереджають в Укргідрометцентрі.

З понеділка дощі припиняться і повернуться знову лише в середині другої декади березня. Такий прогноз пропонують спеціалісти сайту "УНІАН погода".

При цьому температура повітря, згідно даних на сайті "Погодник", буде підвищуватися, досягнувши піку 20 березня.

А ближче до кінця місяця можна буде готуватися до Великодня, коли температура повітря підвищиться до +17 градусів тепла.