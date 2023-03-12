"Март забыл, что он весна": Киев утром серьезно заснежило (фото, видео)

Местами высота снега достигает нескольких сантиметров

Воскресенье, 12 марта, стало для Киева весьма зимним днем, несмотря на календарные реалии. Как и прогнозировали синоптики, на уикенд в украинскую столицу снова пришел снегопад, ставший щедрым на осадки. Местные жители слегка удивляются подобным капризам погоды, но все равно радуются подобной красоте.

"Телеграф" проверил социальные сети и делится с читателями подборкой замечательных мартовских видов заснеженного Киева. Стоит добавить, что по состоянию на 9 утра в столице сохраняется минусовая погода — держится до 1 градуса мороза, а снег местами продолжает идти.

Снегопад начался ранним утром, когда на улице еще были сумерки. В такое время суток подобная погода создает особую атмосферу.

Всего за несколько часов снежный слой успел увеличиться до нескольких сантиметров, и на некоторых снимках это особенно заметно.

Прекрасный вид на мартовский Киев. Фото: Instagram/bogdana_stasynets

Погода не мешает экскурсиям, ведь уничтоженная вражеская техника сама себя не осмотрит. Фото: Instagram/bogdana_stasynets

Водителям, конечно, такое внезапное изменение погоды не сильно по душе, ведь видимость ухудшилась. Именно поэтому следует быть внимательнее, особенно во время интенсивного снегопада.

Местами, конечно, кажется, что природа реально забыла взглянуть на календарь и решила снова включить зимний режим.

Прекрасный пейзаж. Фото: Instagram/bogdana_stasynets

Весенний снег. Фото: Instagram/mamamila_blog

Впрочем, лучше всего за подобными капризами природы наблюдать из окна — как это делает пушистая героиня следующего видео. А если надумаете куда-то идти сегодня в столице, не забудьте одеться потеплее!

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в марте можно ожидать завершения периода осадков. Не обошли мы вниманием и погоду на Пасху, которая в этом году будет очень ранней, ведь приходится на 16 апреля.