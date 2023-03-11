Кому – дождь, кому – снег, а кому – потепление: синоптики рассказали о погоде на выходных (видео)

Осадки прекратятся с началом нового воскресенья

Согласно прогнозам синоптиков, на Украину надвигается похолодание с дождями и мокрым снегом:

Так, в выходные, 11 и 12 марта пройдут дожди: в субботу – в Карпатах, в воскресенье – по всей Украине, кроме юга и востока, с мокрым снегом. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Более конкретно о погоде в каждом регионе рассказал синоптик Игорь Кибильчич.

Так, в субботу, 4 марта, в западных областях ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой мокрый снег, временами с дождем. Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -6...-1°С, днем +3...+8°С, в Закарпатье и Буковине до +10°С.

В северной части страны ночью без существенных осадков, днем местами небольшой мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°С, днем +2…+7°С.

В центральных областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°С, днем +5…+10°С.

На юге Украины без осадков, в Крыму местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4°С, днем +7…+12°С.

В восточной части ночью местами ожидается снег, мокрый снег. Днем без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°С, днем +3…+8°С.

В воскресенье, 5 марта, в западной части ночью пройдет небольшой снег. Днем без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-3°С, днем -2...+3°С.

В северных областях ожидается небольшой снег, снежная крупа. Днем местами на крайнем севере небольшой мокрый снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -6...-1°С, днем -1...+4°С.

В центральных областях ночью местами небольшой снег, мокрый снег. Погода в северных областях Днем без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°С, днем +1…+6°С.

На юге страны без существенных осадков, утром и днем в Крыму и местами в Приазовье небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°С, днем +6…+11°С.

В восточных областях ожидаются небольшие осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Днем сухо. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°С, днем +2…+7°С.

В понедельник, 13 марта, в Украине будет без осадков; ветер ослабнет, температура ночью — от 1° тепла до 4° мороза, днем 4-10° тепла.

В дальнейшем до конца недели дождей, по версии "УНИАН погода", не предполагается. Кроме того, в воскресенье возможно повышение температуры воздуха.

В то же время потепление, прогнозируют синоптики, будет недолгим, и ему на смену придет поток холодного воздуха.