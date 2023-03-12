На смену ливням придут снегопады: какой будет погода в последний день недели

Жителям некоторых регионов следует ожидать сильного ветра и налипания мокрого снега

Похоже, погода стала прислушиваться к прогнозам синоптиков, и во многих областях в ночь на воскресенье прошли обильные дожди.

К сожалению, "погодные сюрпризы" на этом не заканчиваются, и в западных, северных и Черкасской областях, ожидается незначительное похолодание, а на смену ливням и грозам, которые недавно накрыли некоторые районы, придут снегопады, сильный ветер и налипание мокрого снега. Такой прогноз предлагает на своей странице в социальной сети народный синоптик Станислав Щедрин.

Больше подробностей о погоде в разных регионах рассказали специалисты Укргидрометцентра.

Согласно их прогнозу, в воскресенье, 12 марта, в Украине в восточной части ожидается небольшой дождь, в северных областях местами небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков. Температура днем 2-7 тепла, в восточных областях и на крайнем юге 8-13 тепла.

Также синоптики предупреждают о сильных порывах ветра 15-20 м/с, из-за которых по стране объявлен первый уровень опасности.

"Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц ", — предупреждают в Укргидрометцентре.

С понедельника дожди прекратятся и вернутся снова только в середине второй декады марта. Такой прогноз предлагают специалисты сайта "УНИАН погода".

При этом температура воздуха, согласно данным на сайте "Погодник", будет повышаться, достигнув пика 20 марта.

А ближе к концу месяца можно будет готовиться к Пасхе, когда температура воздуха повысится до +17 градусов тепла.