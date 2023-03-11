Кому – дощ, кому - сніг, а кому – потепління: синоптики розповіли про погоду на вихідних (відео)

Опади припиняться з початком нової неділі

Згідно з прогнозами синоптиків, на Україну насувається похолодання з дощами і мокрим снігом:

Так, на вихідних, 11 та 12 березня пройдуть дощі, в суботу – у Карпатах, в неділю – по всій Україні, крім півдня та сходу, з мокрим снігом. Про це говориться в прогнозі Укргідрометцентру.

Більше конкретно про погоду в кожному регіоні розповів синоптик Ігор Кібільчич.

Так, в суботу, 4 березня в західних областях вночі без опадів, вдень місцями пройде невеликий мокрий сніг, часом з дощем. Вітер західний, 7 — 12 м/с, місцями пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі -6…-1 °С, вдень +3…+8 °С, на Закарпатті та Буковині до +10 °С.

У північній частині країни вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг із дощем. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с, вдень пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі -4…+1 °С, вдень +2…+7 °С.

У центральних областях хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі -3…+2 °С, вдень +5…+10 °С.

На півдні України без опадів, лише у Криму місцями пройде невеликий дощ. Вітер західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі -1…+4 °С, вдень +7…+12 °С.

У східній частині вночі місцями очікується невеликий сніг, мокрий сніг. Вдень без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі -4…+1 °С, вдень +3…+8 °С.

В неділю, 5 березня, у західній частині вночі пройде невеликий сніг. Вдень без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі -8…-3 °С, вдень -2…+3 °С.

У північних областях очікується невеликий сніг, снігова крупа. Вдень місцями на крайній півночі невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 9 — 14 м/с. Температура повітря вночі -6…-1 °С, вдень -1…+4 °С.

У центральних областях вночі місцями невеликий сніг, мокрий сніг. Вдень без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі -3…+2 °С, вдень +1…+6 °С.

На півдні країни без істотних опадів, лише вранці та вдень у Криму та місцями у Приазов'ї невеликий дощ. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, вдень +6…+11 °С.

У східних областях вночі очікуються невеликі опади у вигляді дощу, снігу та мокрого снігу. Вдень сухо. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі -2…+3 °С, вдень +2…+7 °С.

В понеділок, 13 березня, в Україні буде без опадів; вітер послабшає, температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 4-10° тепла.

В подальшому, до кінця тижня, дощів, за версією "УНІАН погода", не передбачається. Крім того, неділя закінчиться підвищенням температури повітря.

В той же час потепління, прогнозують синоптики, буде недовгим, і йому на зміну прийде потік холодного повітря.