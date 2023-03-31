Строки українського наступу можуть зсунутися у часі: полковник ЗСУ назвав дві причини

Велике значення буде мати погода на наявність необхідного озброєння

Військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов не виключає, що український контрнаступ, анонсований із середини до кінця весни керівником Головного управління розвідки Міноборони України генералом Будановим, може дещо зсунутися за датою.

Такою думкою він поділився з "Телеграфом".

"Все, — наголошує Селезньов, — залежить від того, яка буде погода і чи отримаємо ми достатньо ресурсів від Заходу. Президент Володимир Зеленський вже зазначав, що поки що ми не отримали потрібної кількості військово-технічної допомоги, а тому не готові масовано атакувати противника. І це логічно".

Наступати без належної підготовки, певен експерт, – контрпродуктивно, так як може призвести до серйозних втрат і відсутності потрібного ефекту.

"На відміну від росіян, ми так не воюємо. Тому – краще пізніше, але – краще", – резюмує Владислав Селезньов.

Нагадаємо, раніше Владислав Селезньов, оцінюючи можливі наслідки для окупантів після резонансного удару безпілотників по ешелону з "Калібрами", висловив думку, що успішна атака дронів по залізничному вузлу в Джанкої окрім безпосереднього знищення крилатих ракет "Калібр НК" вкотре зруйнувала ще кілька міфів російської пропаганди. Зокрема, про те, що "Крим – абсолютно безпечний для окупантів регіон", що "система ППО росії в АРК є нібито надзвичайно потужною", про те, що "українські дрони атакують цивільну інфраструктуру" та інші.