Донбасс в конце марта завалило снегом: впечатляющие фото и видео

Судя по прогнозам синоптиков, такая красота задержится ненадолго

Пока большинство Украины еще только ожидает ухудшения погодных условий, на Донбасс снова вернулась зима. Как водится, с легким морозцем и серьезными метелями. Но после завершения снегопадов большинство городков Донбасса и Луганщины выглядят по-зимнему прекрасно.

"Телеграф" проверил соцсети и популярные местные Telegram-каналы, чтобы показать читателям лучшие снимки из украинского Донбасса в конце марта. Следует отметить, что подобные погодные условия хотя и любуют глаз, но могут значительно усложнить работу наших защитников.

Однако пока мы поговорим о том, как в снегу выглядит сейчас Донецк, так долго ждущий возвращения под сине-желтый флаг. Снежные улочки и симпатично "приодетые" деревца приветствуют прохожих, создавая дополнительное чувство зимней сказки весной.

Снежная улица в Донецке

В вечернее время Донецк особенно прекрасен, когда идет снег

Количество осадков весьма значительно

Ну неужели это не владение Снежной Королевы?

Однако местами снегопады вызвали и некоторые неудобства в виде деревьев на машинах.

Кому-то не повезло

Весьма уютно выглядит возвращение зимней погоды и в Славянске и Краматорске.

Одна из улочек Краматорска

А вот ранним весенним цветам вряд ли нравится снегопад

В Луганске и вовсе снега навалило, по свидетельству очевидцев, до колена. Автомобилям довольно тяжело ездить по городу, ведь улицы далеко не всегда чистят вовремя.

Судя по прогнозу синоптиков, снежная сказка на Донбассе не будет продолжаться слишком долго. Уже через несколько дней все осадки растают, ведь ожидается серьезное потепление.

Прогноз погоды в Донецке

Напомним, что всего несколько дней назад возвращением зимней погоды наслаждались и жители Киева. Серьезный ночной снегопад успел превратить почти весеннюю столицу в среду обитания Снежной Королевы.