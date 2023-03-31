Последние теплые дни перед похолоданием: на Украину надвигается ненастье

Атмосферный фронт с запада принесет дожди и понижение температуры

Согласно предупреждениям синоптиков, погода в последний день марта и первые дни апреля будет похожа на позднюю осень.

Причина этого удручающего явления – приход в Украину атмосферного фронта с запада, объясняет синоптикиня Наталья Диденко.

Погода в пятницу, 31 марта

Указанный атмосферный фронт, по ее словам, принесет дожди в западные и северные области, а днем дойдет до центральных, Одесской и Николаевской. В восточных областях в ближайшую ночь выпадет мокрый снег, завтра днем осадки прекращаться, даже выйдет солнышко. В Херсонской, Запорожье, в Крыму, в Днепре с районами, в Полтавской области будет преобладать 31-го марта сухая погода. Температура днем в пятницу ожидается в диапазоне +6+12 градусов, в Луганской области +3+7 градусов.

В Киеве март завершится холодноватой погодой: ночью 0-2 градуса мороза, днем +6+9 градусов. Во второй половине дня и вечером, в пятницу, в столице ожидается небольшой дождь.

Но уже в выходные, 1 – 2 апреля, новый виток циклонической деятельности приведет к дождливой погоде в большинстве областей Украины. Об этом пишет в Сети синоптик Игорь Кибальчич.

Погода в субботу, 1 апреля

При этом температурный фон ожидается на высоких показателях, превышая норму на 2 – 4 °С. Ощутимо теплее станут ночи.

Погода в воскресенье, 2 апреля

К сожалению, в понедельник, предупреждает Наталья Диденко, ожидается очередное похолодание "и даже снова снег, теплая погода задержится только на крайнем востоке Украины".

Снижение температуры воздуха подтверждают также на сайте "Метеопрог".

Еще более "пугающий" прогноз приводят специалисты сайта GisMeteo, по мнению которых наряду со снижением температуры украинцев ожидают сплошные дожди, а в конце недели — еще и со снегом.

Поэтому, похоже, украинцам на ближайшую неделю стоит доставать из шкафов теплую одежду и тешить себя веселыми историями, ведь весна в Украине — это тот период, когда "еще вчера ходил в шортах, а сегодня надеваешь пуховик".