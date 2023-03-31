Сроки украинского наступления могут сдвинуться по времени: полковник ВСУ назвал две причины

Большое значение будет иметь погода на наличие необходимого вооружения

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев не исключает, что украинское контрнаступление, анонсированное с середины до конца весны руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины генералом Будановым, может несколько сдвинуться по дате.

Такой мыслью он поделился с "Телеграфом".

"Все, — отмечает Селезнев, — зависит от того, какая будет погода и получим ли мы достаточно ресурсов от Запада. Президент Владимир Зеленский уже отмечал, что пока мы не получили нужного количества военно-технической помощи, а потому не готовы массированно атаковать противника. И это логично”.

Наступать без должной подготовки, уверен эксперт, – контрпродуктивно, так как может привести к серьезным потерям и отсутствию нужного эффекта.

"В отличие от россиян, мы так не воюем. Поэтому – лучше позже, но – лучше ", – резюмирует Владислав Селезнев.

Напомним, ранее Владислав Селезнев, оценивая возможные последствия для оккупантов после резонансного удара беспилотников по эшелону с "Калибрами", выразил мнение, что успешная атака дронов по железнодорожному узлу в Джанкое кроме непосредственного уничтожения крылатых ракет еще раз развенчала некоторые мифы российской пропаганды. В частности, о том, что " Крым – абсолютно безопасный для оккупантов регион ", что " система ПВО россии в АРК является якобы чрезвычайно мощной", о том, что " украинские дроны атакуют гражданскую инфраструктуру " и другие.