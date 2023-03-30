Одевайтесь теплее: синоптик расстроил прогнозом погоды на начало апреля

Несмотря на середину весны, погода не будет радовать теплом

Начало апреля в Украине будет дождливым и холодным. На следующей неделе также не стоит ожидать потепления — в некоторых регионах температура опустится до -1.

Такой прогноз эксклюзивно "Телеграфу" дал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, Украину накроет новая волна похолодания.

С 3 по 7 апреля погода будет неустойчивой, что будет обусловлено прохождением атмосферных фронтов и циклонов. На большей части территории Украины пройдут осадки, местами интенсивные. В отдельные дни может выпасть снег. Температура воздуха будет претерпевать существенных колебаний и в ночное время составит в пределах -1…+5 °С, днём +7…+13 °С, в южных и восточных областях до +15…+17 °С.

Среднесуточная температура в этот период окажется около нормы, но местами ниже нормы на 1–3 °С. Ветер окажется переменчивым, в отдельные дни порывистым. По мнению Игоря Кибальчича, комфортность погоды заметно снизится, а отопительный период, скорее всего, будет продлен.

Больше о погоде в первую декаду апреля читайте в материале "Телеграфа": Весна борется с зимой: известный синоптик дал прогноз погоды в Украине на первую декаду апреля

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой будет погода в конце марта. В некоторых регионах Украины возможен даже снег.