Одягайтеся тепліше: синоптик засмутив прогнозом погоди на початок квітня

Незважаючи на середину весни, погода не радуватиме теплом

Початок квітня в Україні буде дощовим і холодним. Наступного тижня також не варто очікувати на потепління — у деяких регіонах температура опуститься до -1.

Такий прогноз ексклюзивно "Телеграфу" надав кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич. З його слів, Україну накриє нова хвиля похолодання.

З 3 по 7 квітня погода буде нестійкою, що буде зумовлено проходженням атмосферних фронтів та циклонів. Здебільшого на території України пройдуть опади, місцями інтенсивні. В окремі дні може випасти сніг. Температура повітря зазнаватиме суттєвих коливань і в нічний час становитиме в межах -1…+5 °С, удень +7…+13 °С, у південних та східних областях до +15…+17 °С.

Середньодобова температура в цей період виявиться близько норми, але місцями нижче за норму на 1–3 °С. Вітер виявиться мінливим, окремими днями поривчастим. На думку Ігоря Кібальчича, комфортність погоди помітно знизиться, а опалювальний період, швидше за все, буде продовжено.

Більше про погоду у першу декаду квітня читайте у матеріалі "Телеграфа": Весна бореться із зимою: відомий синоптик дав прогноз погоди в Україні на першу декаду квітня

Раніше "Телеграф" розповідав про те, якою буде погода наприкінці березня. У деяких регіонах України можливий сніг.