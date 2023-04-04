В Краматорске прорвало дамбу: людей эвакуируют из затопленных домов (видео)

На месте работают все соответствующие службы

В городе Краматорск Донецкой области прорвало дамбу одного из водохранилищ. Часть конструкции повреждена, в результате чего увеличился выброс воды и часть домов затопило.

Об этом сегодня, 4 апреля, сообщили на странице Краматорского городского совета в Facebook, добавив соответствующее видео последствий этого происшествия. По словам городского главы Александра Гончаренко, к прорыву дамбы привели снегопады, которые не оставляли город весь первый месяц весны.

"Мартовский снегопад продолжает творить беды — разбило часть конструкции дамбы, увеличился выброс воды", — отметил мэр.

Он также добавил, что на месте сейчас работают все соответствующие службы, которые пытаются снизить поток воды.

Также Гончаренко заявил, что уже эвакуированы из затопленных домов 6 жителей. Сейчас городская власть занимается размещением людей.

Отметим, что Краматорск и ряд других городов в последний день марта завалило снегом. В Луганске в тот день, по словам очевидцев, снега было и вовсе по колено. 31 марта температура воздуха не опускалась ниже -1 градуса. Согласно прогнозам синоптиков, уже с начала этой недели на Донбасс вернулось потепление.

Напомним, ранее "Телеграф" собрал удивительные фотографии с пика Карпат после сильного шторма, который бушевал на протяжении пяти суток.