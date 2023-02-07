Льодовики можуть затопити чотири країни: хто в небезпеці

Життя мільйонів людей перебуває під загрозою раптових повеней

Льодовики, що тануть, можуть затопати чотири країни: Індію, Пакистан, Перу і Китай. Саме на цих територіях льодовикові озера численні, а населення вразливе для кліматичних лих.

З підвищенням температури льодовики тануть швидше, ніж думали вчені, і до кінця століття близько половини з 215 тисяч льодовиків у світі можуть зникнути, передає ScienceAlert.

Нове дослідження, проведене під керівництвом дослідника стихійних лих Керолайн Тейлор з Університету Ньюкасла у Великій Британії, стверджує, що близько 15 мільйонів людей живуть нижче за течією від льодовикового озера, яке може розтанути. Проте передбачити, коли воно справді переповниться, дуже складно.

Вчені відзначили, що найважливішу роль відіграє не тільки кількість льодовикових озер, але здатність людей справлятися зі стихійними лихами та густонаселеність територій. На їхню думку, Пакистан і Китай перебувають у найбільшій небезпеці.

У Пакистані 2,1 мільйона людей живуть у безпосередній близькості від льодовикових озер, яким загрожує розлив. Це майже вдвічі більше, ніж у Китаї. У той же час льодовикові озера Китаю більші і численніші, тому вони можуть завдати більшої шкоди інфраструктурі.

В Андах кількість льодовикових озер за останні 20 років збільшилась на 93 відсотки.

Як повідомляв "Телеграф", раніше вчені передбачили масове вимирання на Землі. До 2100 року близько чверті видів флори і фауни, що нині мешкають на планеті, може зникнути.