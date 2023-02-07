Тающие ледники могут затопить четыре страны: кто в опасности

Жизни миллионов людей находится под угрозой внезапных наводнений

Тающие ледники могут затопать четыре страны: Индию, Пакистан, Перу и Китай. Именно на этих территориях ледниковые озера многочисленны, а население уязвимо для климатических бедствий.

С повышением температуры ледники тают быстрее, чем думали ученые, и к концу века около половины из 215 000 ледников в мире могут исчезнуть, передает ScienceAlert.

Новое исследование, проведенное под руководством исследователя стихийных бедствий Кэролайн Тейлор из Университета Ньюкасла в Великобритании, утверждает, что около 15 миллионов человек живут ниже по течению от ледникового озера, которое может растаять. Тем не менее, предсказать, когда ледниковое озеро действительно переполнится, очень сложно.

Ученые отметили, что важнейшую роль играет не только количество ледниковых озер, но способность способность людей справляться со стихийными бедствиями и густонаселенность территорий. По их мнению Пакистан и Китай находятся в наибольшей опасности.

В Пакистане 2,1 миллиона человек живут в непосредственной близости от ледниковых озер, которым грозит разлив. Это почти вдвое больше, чем в Китае. В то же время ледниковые озера Китая крупнее и многочисленнее, поэтому они могут нанести больший ущерб инфраструктуре.

В Андах количество ледниковых озер за последние 20 лет увеличилось на 93 процента.

Как сообщал "Телеграф", ранее ученые предрекли массовое вымирание на Земле. К 2100 году около четверти ныне обитающих на планете видов флоры и фауны может исчезнуть.