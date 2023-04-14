Цілі регіони України йдуть під воду, рівень води в Дніпрі різко виріс - де найгірша ситуація

У водоймах України піднімається рівень води

В Україні через постійні дощі, які продовжуються вже протягом кількох тижнів, у водоймах піднімається рівень води. Затопленими чи під загрозою затоплень перебувають одразу кілька областей країни.

"Телеграф" розповідає, яким областям загрожують підтоплення і де вже зараз спостерігається серйозна ситуація.

Київщина

Затоплювати область почало ще днями. Учора, 13 квітня, наприклад, в Іванкові через значні опади розмило дамбу. Внаслідок пригоди виявилися підтоплені одразу кілька вулиць. Ситуація зі стихійним лихом досі залишається напруженою.

Вже 14 квітня у зоні підтоплення опинилося і село Погреби Зазимської територіальної громади. Це сталося через підвищення рівня води в річці Десна. Загалом підтоплено понад 10 присадибних ділянок. Рятувальники постійно здійснюють моніторинг рівня води та надають допомогу населенню.

Крім того, ризик підтоплення існує й у самій столиці. У ДСНС повідомляють, що йдеться про села та садово-дачні ділянки у заплаві річок Десна та Дніпро (в основному це стосується лівобережної частини), а також можливі затоплення прируслових ділянок масиву Конча-Заспа.

"Це не становитиме загрози для житлових масивів та промислових об’єктів, але існує ймовірність підтоплення деяких пляжів та зон відпочинку, а також садово-дачних ділянок", — йдеться у повідомленні.

Чернігівщина

Тут спостерігається одна з найскладніших ситуацій зараз. Внаслідок весняної повені, у Черкаській області спостерігається затоплення вулиць, сільськогосподарських угідь, домогосподарств у низці прирічкових населених пунктів Черкаського та Золотоніського районів.

"За минулу добу рятувальники провели евакуацію трьох дорослих, однієї дитини та п’ятьох домашніх улюбленців у селі Хрещатик. За рішенням органів місцевої влади, людям, які ухвалили рішення залишатися вдома, рятувальники привезли питну воду, їжу та медикаменти", — інформують у ДСНС.

За повідомленнями ОВА, на Чернігівщині очікують найбільшу за 10 років повінь.

"Вода піднімається. Ми очікуємо на паводок на рівень вищий, ніж був у 2013 році. Сьогодні 7 населених пунктів підтоплено – доби русла Дніпра", — кажуть в ОВА, додаючи, що не виключають евакуацію.

Зазначається, що якщо вода підніматиметься далі, то ризикують бути затопленими 22 населені пункти, де проживає понад 4 тисячі осіб.

Черкащина

Через через весняну повінь є підтоплення територій у низці прирічних сіл Черкаського та Золотоніського районів.

"Вздовж русла Дніпра працюють оперативно-мобільні групи з моніторингу ситуації та швидкого реагування. Також залучаємо правоохоронців. За минулу добу рятувальники евакуювали трьох дорослих та дитину. За необхідності доставляють до підтоплених подвір’їв продукти та ліки. За прогнозами, пік проходження весняної повені 8 по 28 квітня", — каже начальник Черкаської ОВА.

Рівненщина

Річка Іква вийшла з берегів і піднявся рівень ґрунтових вод. Півтора десятки будинків у Дубні вже підтоплено, під загрозою ще 70.

Найгірша ситуація на Поліссі на Рівненщині. З висоти пташиного польоту видно: вода всюди – на присадибних ділянках та у дворах будинків. У зоні ризику підтоплення понад 70 населених пунктів – близько 5 тисяч домоволодінь.

Волинь

Волинську область підтоплює вже тиждень. 7 квітня, наприклад, рятувальники відкачували воду із семи присадибних ділянок місцевих жителів. За останні два тижні з садиб у громаді вдалося забрати понад 300 тисяч літрів води.

Нагадаємо, раніше ми писали, що місті Краматорськ Донецької області прорвало дамбу одного з водосховищ.