Дощі не покидають Україну, але двом містам пощастить з погодою найближчими днями

Більш-меньш суха погода прогнозується лише в двох містах

На початку цього тижня в Україні встановилася вітряна і дощова погода, однак найближчими днями у низці регіонів денна температура повітря підніметься, хоча ночі ще будуть досить прохолодними.

За прогнозами спеціалістів сайту Sinoptik, у деяких містах денна температура сягатиме 15 градусів тепла.

Погода у Львові 12-13 квітня

На Галичині погода очікується похмурою з дрібним дощем у другій половині дня у середу, 12 квітня. Наступного дня опади не передбачаються, але збережеться мінлива хмарність. Температура повітря вдень становитиме +11…14 градусів. Уночі стовпчики термометрів покажуть +4…5 °С. Вночі тут температура буде найнижчою по Україні. Вітер переважно північно-східний, максимальна швидкість якого сягатиме 2,6 м/с.

Погода у Києві 12-13 квітня

У столиці України погода два дні поспіль буде хмарною з сильним дощем у середу, 12 квітня. У четвер синоптики опадів не прогнозують, однак небо повністю затягне хмарами. Удень температура повітря у місті сягатиме +10…13 градусів, а вночі падатиме до +7… 9 °С. Легкий північно-східний вітерець буде у середу і його максимальна швидкість сягатиме 2,5 м/с.

Погода у Харкові 12-13 квітня

На Слобожанщині два дні поспіль дощитиме. У середу опади будуть увесь день, щоправда, надвечір послабшають. У четвер удень прогнозується дрібний дощ, який надвечір посилиться. Температура повітря вдень становитиме +11…12 градусів. Уночі стовпчики термометрів покажуть +10 °С. Вітер східний, максимальна швидкість якого сягатиме 6,3 м/с.

Погода у Донецьку 12-13 квітня

У середу, 12 квітня, на Донбасі з ранку і до вечора небо буде вкрите хмарами. Вранці того ж дня піде дощ, який до полудня закінчиться. У четвер дощитиме майже весь день, але до вечора опади стануть слабшати. У місті максимальна температура повітря вдень становитиме +10…14 градусів. Уночі позначки термометрів покажуть +8…11 °С. Максимальна швидкість слабкого східного вітру становитиме 5,8 м/с.

Погода у Дніпрі 12-13 квітня

У місті фахівці з питань погоди теж не рекомендують викладати парасольки з сумок, бо сильний дощ прогнозується два дні поспіль й ослабне ближче до вечора четверга. Слід чекати на дрібні опади у нічний час 13 квітня. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок 11…12 градусів тепла, а вночі температура знизиться до + 9…10 °С. Максимальна швидкість слабкого східного вітру буде 5 м/с.

Погода в Одесі 12-13 квітня

В південній Пальмирі 12 квітня буде сухо, але хмарно. Дрібні опади слід чекати вдень 13 квітня. Вночі в обидва дні опади не прогнозуються. Повітря вдень прогріється до +9…15 °С, а вночі позначки термометрів знизяться до стабільних +8 градусів. Вітер південно-східний, його швидкість сягатиме 3,3 м/с.

До речі, у другу середу квітня (12 квітня) Чорноморськ Одеської області відзначає день міста. У колишньому Іллічівську очікується мінлива хмарність, однак синоптики обіцяють, що опадів цього святкового дня не буде. Втім, температура повітря, як для квітня, буде досить низькою — до 9 градусів тепла вдень, і до +8 °С у нічний час.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прохолодну погоду на Великдень. Синоптикиня запевнила, що в корзинку слід покласти кофту і парасольку.