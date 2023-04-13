Киевщину затапливает: людям помогают выбираться из домов, а по улицам уже можно плыть (фото и видео)

Украинцев предупреждают об опасных гидрологических явления 13 и 14 апреля

Погодные условия в апреле этого года все чаще приводят к неблагоприятным ситуациям. После потопа в Краматорске подобное явление произошло в Киевской области. В результате пгт Иванков Вышгородского района были подтоплены две улицы.

Так, сегодня, 13 апреля, в Иванкове из-за значительных осадков размыло дамбу. Об этом в своем сообщил в своем Telegram-канале начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, опубликовав соответствующие фото и видео.

"В поселке Иванков в результате продолжительных дождевых осадков размыло дамбу местного пруда, вода впала в реку, которая проходит неподалеку от жилых улиц", — сказал он.

Небытов подчеркнул, что в результате происшествия были подтоплены две улицы. На месте работают соответствующие службы. На данный момент уровень воды уже постепенно снижается.

В то же время в Киевской областной военной администрации информируют, что 13 и 14 апреля будут опасные гидрологические явления. На данный момент объявлен второй уровень опасности.

"В результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, на р. Днепр в г. Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет отмечаться затопление пойменных территорий и начальное затопление низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков в ряде прибрежных населенных пунктов", — говорится в сообщении.

Отметим, что 12 апреля служба ГСЧС Киевской области сообщила, что в пгт Чабаны произошло затопление придомового участка и частично помещений в доме. Затем подобная ситуация случилась в Бучанском районе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте украинцы стали свидетелями редкого природного явления. Местные жители сняли на видео и опубликовали удивительные кадры снежной бури вместе с молниями.