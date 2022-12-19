Шторм потопил тайский фрегат с сотней людей на борту: впечатляющие фото и видео

Поисковые работы продолжаются

В водах Сиамского залива в Таиланде во время мощного шторма затонул корвет военно-морских сил (ВМС) "Сукхотай". На борту корабля находились более сотни моряков.

Сиамский залив (Таиланд) на карте

Как в понедельник, 19 декабря, сообщили в ВМС королевства, из-за мощного штормового ветра, находившееся в водах залива судно наклонилось и вода попала в его систему энергообеспечения, что в дальнейшем спровоцировало отключение электроэнергии и невозможности управлять корветом. ВМС оперативно направили к месту происшествия корабли и вертолеты, а также буксиры из порта Бангсапхан для оказания помощи.

Из 106 человек, находившихся на корвете в момент кораблекрушения, 75 уже удалось спасти, однако поиски еще 31 моряка еще ведутся.

Находящиеся в том районе суда также привлечены к поисково-спасательным работам.

Первые кадры жуткой аварии уже появились в Сети:

Ранее "Телеграф" сообщал, как в одном из городков Таиланде бывший полицейский ворвался в Центр развития детей и открыл там стрельбу. В результате нападения погибли 34 человека, 22 из которых — это дети.