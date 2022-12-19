Шторм потопив тайський корвет із сотнею людей на борту: вражаючі фото та відео

Пошукові роботи тривають

У водах Сіамської затоки в Таїланді під час потужного шторму затонув корвет воєнно-морських сил (ВМС) "Сукхотай". На борту корабля перебувало більше сотні моряків.

Сіамська затока (Таїланд) на карті

Як у понеділок, 19 грудня, повідомили у ВМС королівства, через потужний штормовий вітер судно, яке перебувало у водах затоки, нахилилося і вода потрапила до його системи енергозабезпечення, що в подальшому спровокувало відключення електроенергії та неможливості керувати корветом. ВМС оперативно направили до місця події кораблі та гелікоптери, а також буксири з порту Бангсапхан для надання допомоги.

Зі 106 людей, які знаходилися на корветі у момент корабельної аварії, 75 вже вдалося врятувати, однак пошуки ще 31 моряка ще ведуться.

Судна, що знаходяться в тому районі, також залучені до пошуково-рятувальних робіт.

Перші кадри моторошної аварії вже з'явилися у Мережі:

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в одному з містечок Таїланді колишній поліцейський увірвався до Центру розвитку дітей та відкрив там стрілянину. В результаті нападу загинуло 34 людини, 22 з яких — це діти.