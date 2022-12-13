Потопити крейсер "Москва" допомогла природа: оприлюднені раніше невідомі деталі (фото, відео)

Втрата крейсера стала несподіванкою для росії

Однією із найбільших сенсацій оборони України проти російської агресії стало потоплення російського флагмана Чорноморського флоту крейсера "Москва". Важлива частина цього те, що корабель був потоплений ракетою, що виробляється в Україні, — "Нептуном".

"Українська правда" опублікувала реконструкцію потоплення російського крейсера. Зазначається, що для росіян ще в лютому 2022 року стала сюрпризом саме наявність таких протикорабельних ракет в Україні. Комплекс продемонстрували раніше, але ракети доставили до Одеси лише наприкінці лютого за кілька днів до вторгнення.

Потопити крейсер українським військовим допомогла сама природа. 13 квітня на Одещині у оператора комплексу "Нептун" не було потрібного радара, щоб побачити ціль за 120 км від берега. Саме настільки підпливли росіяни, поклавшись на хмарну погоду та свої системи ППО. Звичайний радар добиває на 18 км, але він зміг показати ціль на значно більшій відстані. Через хмарну погоду, яка мала знизити видимість і вберегти росіян, сигнал від радара відбивався від хмар і поверхні води і несподівано показав українським військовим великий корабель — крейсер "Москва". У союзників є версія, що це вони підтвердили точні координати мети, але джерела "УП" стверджують, що за "Москвою" наглядали з супутників. Важливо було не тільки знати, де вона, а й влучити.

Крейсер увійшов до зони ураження 13 квітня і близько 16 години дві ракети з "Нептуна" вирушили йому назустріч. Знайдено фото того самого моменту запуску.

Одна з ракет, що вразила "Москву"/ Фото "УП"

Найскладніше було визначити попадання, адже через хмарність безпілотники не могли вилетіти на розвідку. Але крейсер несподівано рвонув уперед і намагався сховатись за великим металевим об’єктом — "вежами Бойка". Критичну ситуацію на крейсері підтвердило й те, що із Криму вийшов буксир. На морі вирував шторм, що ускладнило рятувальні операції.

Що було далі, “Телеграф” розповідав у деталях. Російське керівництво посилено намагалося приховати подію, заявляючи про пожежу, і применшити кількість жертв. Але правда все одно випливла назовні — кількість трупів на крейсері вразила навіть окупантів. Через менш як два тижні вдалося визначити точне місце потоплення "Москви", а залишки крейсера прибило до берегів України в червні.