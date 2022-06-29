"Там було багато трупів": окупант на допиті розповів, як затонув крейсер "москва" (відео)

За словами росіянина під час порятунку крейсера "москва" на ньому знайшли дуже велику кількість трупів

Представники Служби безпеки України провели допит російського моряка, який був одним з учасників рятувальної операції постраждалих на крейсері "москва". Саме цей корабель українські захисники у квітні відправили на зустріч із Нептуном.

Відеозапис допиту, під час якого окупант зізнався, що можливостей відбуксирувати корабель не було, у середу, 29 червня, оприлюднила пресслужба СБУ. За словами росіянина, в результаті удару бійців Збройних сил України по крейсеру, велика кількість людей на ньому загинула, а саме спасіння відбувалося "дуже печально".

"Був безпосереднім учасником спецоперації з порятунку корабля, крейсера "москва". Там було… ну багато трупів, і в основному спасіння відбувалося дуже печально. Тобто ми корабель втратили, він потонув, ми не змогли його відбуксувати", — розповів російський загарбник.

Він також додав, що після повернення з рятувальної операції, військовим заявили, що вони мають лише два вибори: далі йти в море або перейти до піхоти і брати участь у бойових діях в Україні.

"Я надивився того, що було на "москві" і не хотів далі бачити… що ти посеред моря вмираєш. Це дуже страшно, і я відмовився. Я написав рапорт про те, що я згоден на спецоперацію в Україні", — розповів полонений.

Військового, за його словами, відправили у розвідку на БТРах у складі 30 осіб, проте вони в перші ж дні потрапили рід мінометний обстріл і більшість з них загинула. Живими, проте пораненими, залишився лише він і двоє його товаришів по службі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у росії прокоментувати інформацію щодо затоплення крейсера "москва", відзначивши, що на кораблі "з незрозумілих причин" спалахнула пожежа, яка призвела до детонації боєкомплекту. Пізніше у росЗМІ з'явилися дані, що на крейсері загинули 116 людей, а ще близько сотні зникли безвісти.