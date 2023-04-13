Київщину затоплює: людям допомагають вибиратися з будинків, а вулицями вже можна пливти (фото та відео)

Українців попереджають про небезпечні гідрологічні явища 13 та 14 квітня

Погодні умови у квітні цього року дедалі частіше призводять до несприятливих ситуацій. Після потопу в Краматорську подібне явище сталося на Київщині. В результаті у смт Іванків Вишгородського району було підтоплено дві вулиці.

Так, сьогодні, 13 квітня, в Іванкові через значні опади розмило дамбу. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, опублікувавши відповідні фото і відео.

"У селищі Іванків внаслідок тривалих дощових опадів розмило дамбу місцевого ставка, вода впала в річку, яка проходить неподалік житлових вулиць", — сказав він.

Нєбитов підкреслив, що внаслідок пригоди було підтоплено дві вулиці. На місці працюють відповідні служби. На даний момент рівень води вже поступово знижується.

Водночас у Київській обласній військовій адміністрації інформують, що 13 та 14 квітня будуть небезпечні гідрологічні явища. Наразі оголошено другий рівень небезпеки.

"Внаслідок пропуску весняної повені через Київську ГЕС, на р. Дніпро у м. Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області відзначатиметься затоплення заплавних територій та початкове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у низці прибережних населених пунктів", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 12 квітня служба ДСНС Київської області повідомила, що у смт Чабани сталося затоплення прибудинкової ділянки та частково приміщень у будинку. Потім подібна ситуація сталася у Бучанському районі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні українці стали свідками рідкісного природного явища. Місцеві жителі зняли на відео та опублікували дивовижні кадри снігової бурі разом із блискавками.