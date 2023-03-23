Кропивничан разбудил взрыв газа

Это не первый взрыв природного газа в жилищах кропивничан в этом году

Около девяти утра 23 марта во время воздушной тревоги в Кропивницком раздался взрыв. Не от ракетного удара по городу, а из-за взрыва природного газа в доме.

Об этом сообщил глава Кропивницкой ОГА Андрей Райкович. "Взрыв, который вы слышали в Кропивницком, произошел из-за взрыва газа в многоэтажке по улице Юрия Коваленко,5, корпус 2. Соответствующие службы — на месте", — сообщил жителям губернатор. Он также отметил, что известно об одном пострадавшем мужчине.

По данным областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел на шестом этаже.

Это не первый взрыв природного газа в жилищах кропивничан в этом году. 2 февраля взорвался газ в другой многоэтажке города по улице Попова. Один человек погиб, трое попали в больницу. Взрывом было повреждено 20 квартир и выбито 70 окон.

За безопасность доставки голубого топлива в дома кропивничан отвечает кропивницкий филиал созданного в сентябре прошлого года предприятия ООО "Газсети". Компания подчинена НАК "Нафтогаз Украины" через несколько компаний: "Черноморнефтегаз" и ДК "Газ Украины".

В настоящее время ООО "Газсети" берет на себя управление всеми облгазами в Украине по решению правительства во избежание риска возникновения чрезвычайных ситуаций на период войны. Консолидация должна завершиться к концу 2023 года.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что взрывы в Кропивницком – тревожный звоночек для потребителей в других регионах, где идет передача облгазов "Газсетям". По его наблюдениям, компанией руководят специалисты, далекие от отрасли. "Газсети" хотят управлять газораспределительными сетями по всей Украине, хотя руководители этой структуры, созданной "Нафтогазом", даже не работали в отрасли. Если они допускают такую чрезвычайную ситуацию в относительно мирном Кропивницком, то что происходит с безопасностью в прифронтовом Харькове и области — регионе, где "Газсети" уже получили контроль над операторами ГРМ, даже трудно представить", — говорит он.

Какая причина взрывов, произошедших дважды с начала года, "Газсети" не сообщают, как и о том, какие меры предпринимают, чтобы природный газ не разрушал дома местных жителей.