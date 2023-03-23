Кропивничан розбудив вибух газу

Це не перший вибух природного газу в помешканнях кропивничан цього року

Близько дев’ятої години ранку 23 березня під час повітряної тривоги у Кропивницькому пролунав вибух. Не від ракетного удару по місту, а через вибух природного газу в помешканні.

Про це повідомив очільник Кропивницької ОДА Андрій Райкович. "Вибух, який ви чули у Кропивницькому, стався через вибух газу у багатоповерхівці по вулиці Юрія Коваленка,5, корпус 2. Відповідні служби – на місці", — сповістив співмешканців губернатор. Він також зазначив, що відомо про одного постраждалого чоловіка.

За даними обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, вибух стався на шостому поверсі.

Це не перший вибух природного газу в помешканнях кропивничан цього року. 2 лютого вибухнув газ у іншій багатоповерхівці міста по вулиці Попова. Одна людина загинула, троє потрапили в лікарню. Вибухом було пошкоджено 20 квартир та вибито 70 вікон.

За безпечність доставки блакитного палива в домівки кропивничан відповідає кропивницька філія створеного у вересні минулого року підприємства ТОВ "Газмережі". Компанія підпорядкована НАК "Нафтогаз України" через декілька компаній: "Чорноморнафтогаз" та ДК "Газ України".

Наразі ТОВ "Газмережі" перебирає на себе управління усіма облгазами в Україні за рішенням уряду з метою уникнення ризику виникнення надзвичайних ситуацій на період війни. Консолідація має завершитися до кінця 2023 року.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що вибухи у Кропивницькому – тривожний дзвіночок для споживачів у інших регіонах, де триває передача облгазів "Газмережам". За його спостереженнями, компанією керують фахівці, далекі від галузі. "Газмережі" хочуть управляти газорозподільними мережами по всій Україні, хоча керівники цієї структури, створеної "Нафтогазом", навіть не працювали в галузі. Якщо вони допускають таку надзвичайну ситуацію у відносно мирному Кропивницькому, то що відбувається з безпекою в прифронтовому Харкові та області — регіоні, де "Газмережі" вже отримали контроль над операторами ГРМ, навіть важко уявити", — каже він.

Яка причина вибухів, що сталися двічі з початку року, "Газмережі" не повідомляють, як і про те, яких заходів вживають, щоб природний газ не руйнував домівки місцевих жителів.