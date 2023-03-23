У Кропивницькому пролунав вибух: усі подробиці та фото з місця подій (оновлено)

Вікна вилетіли навіть у квартирах кількома поверхами нижче

Після оголошення масштабної повітряної тривоги у Кропивницькому прогримів сильний вибух. Як стало відомо, він не пов'язаний із атакою російських окупантів — в одній із багатоповерхівок міста стався витік газу. Є дані про щонайменше одного постраждалого.

Більше деталей про надзвичайну ситуацію повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у власному Telegram-каналі. Він зазначив, що інцидент стався у багатоповерховому будинку на вулиці Юрія Коваленка. На місці вже працюють всі необхідні оперативні служби.

11:02 За словами речниці ДСНС України в Кіровоградській області Оксани Мачак, вибух у квартирі стався після 9 години ранку. Окрім власника квартири, вдалося врятувати ще одну особу — дівчину із сусіднього помешкання.

Постраждалий чоловік отримав близько 10% опіків усієї поверхні тіла. Такі дані передає "Суспільне" із посиланням на очільника обласного центру екстреної допомоги Олександра Ярошенка.

Місце вибуху у Кропивницькому на карті

Також чиновник додав, що внаслідок вибуху було серйозно пошкоджено одну із квартир на шостому поверсі. У приміщенні зруйновані міжкімнатні перегородки і повністю відсутній балкон. Дісталося і сусіднім помешканням — у кількох квартирах поруч зірвало двері, є окремі проблеми із коридором та сходами.

Вибух був дуже сильним

Квартира серйозно зруйнована

Балкона більше не існує

Сходам теж дісталося

Крім цього на фото з місця подій чітко видно, що через вибухову хвилю пошкоджені й квартири кількома поверхами нижче — у них вилетіли шибки або й повністю рами. На щастя, за попередніми оцінками спеціалістів, руйнування несучих конструкцій будинку відсутні.

Місце вибуху знадвору

Пошкоджена квартира знаходиться на шостому поверсі

Наразі відомо про одного постраждалого — це чоловік, який є власником помешкання, де стався вибух. Його оперативно госпіталізували до обласної лікарні.

На місці продовжують працювати рятувальники, газова служба та поліцейські.

Нагадаємо, що напередодні серйозний вибух також прозвучав у Запоріжжі. На жаль, російська ракета прицільно влучила у багатоквартирний будинок. Внаслідок трагедії загинула одна людина, ще десятки отримали поранення різної тяжкості. Розбір завалів закінчився уже пізно вночі.