У Кропивницькому пролунав вибух: усі подробиці та фото з місця подій (оновлено)
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Вікна вилетіли навіть у квартирах кількома поверхами нижче
Після оголошення масштабної повітряної тривоги у Кропивницькому прогримів сильний вибух. Як стало відомо, він не пов'язаний із атакою російських окупантів — в одній із багатоповерхівок міста стався витік газу. Є дані про щонайменше одного постраждалого.
Більше деталей про надзвичайну ситуацію повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у власному Telegram-каналі. Він зазначив, що інцидент стався у багатоповерховому будинку на вулиці Юрія Коваленка. На місці вже працюють всі необхідні оперативні служби.
11:02 За словами речниці ДСНС України в Кіровоградській області Оксани Мачак, вибух у квартирі стався після 9 години ранку. Окрім власника квартири, вдалося врятувати ще одну особу — дівчину із сусіднього помешкання.
Постраждалий чоловік отримав близько 10% опіків усієї поверхні тіла. Такі дані передає "Суспільне" із посиланням на очільника обласного центру екстреної допомоги Олександра Ярошенка.
Також чиновник додав, що внаслідок вибуху було серйозно пошкоджено одну із квартир на шостому поверсі. У приміщенні зруйновані міжкімнатні перегородки і повністю відсутній балкон. Дісталося і сусіднім помешканням — у кількох квартирах поруч зірвало двері, є окремі проблеми із коридором та сходами.
Крім цього на фото з місця подій чітко видно, що через вибухову хвилю пошкоджені й квартири кількома поверхами нижче — у них вилетіли шибки або й повністю рами. На щастя, за попередніми оцінками спеціалістів, руйнування несучих конструкцій будинку відсутні.
Наразі відомо про одного постраждалого — це чоловік, який є власником помешкання, де стався вибух. Його оперативно госпіталізували до обласної лікарні.
На місці продовжують працювати рятувальники, газова служба та поліцейські.
Нагадаємо, що напередодні серйозний вибух також прозвучав у Запоріжжі. На жаль, російська ракета прицільно влучила у багатоквартирний будинок. Внаслідок трагедії загинула одна людина, ще десятки отримали поранення різної тяжкості. Розбір завалів закінчився уже пізно вночі.