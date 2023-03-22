Смерть на дитячому майданчику: в Києві від вибуху гранати загинув молодий чоловік (фото)

Загиблому було всього 29 років

Київщина продовжує страждати від війни в усіх її проявах. Після нічної атаки "шахедів" на область іще один вибух прогримів уранці в Подільському районі столиці. Як з'ясувалося пізніше, його причиною стала детонація гранати. У результаті інциденту загинув 29-річний чоловік.

Подробиці повідомили у пресслужбі поліції Києва. Правоохоронці зазначили, що вибухонебезпечний предмет зірвався безпосередньо в руках у загиблого. Чи був вибух продуманим самогубством, чи сталася прикра випадковість, з'ясує слідство.

Наразі лише відомо, що вибух пролунав у Квітневому провулку поблизу житлових будинків. На знімках з місця події чітко видно, що детонація снаряду сталася поруч із дитячим майданчиком — на щастя, малечі та їхніх супроводжуючих не було. 29-річний чоловік, у руках якого і підірвалася граната, від отриманих травм загинув на місці. Медикам, котрі приїхали на виклик, залишилося лише констатувати смерть.

Медикам роботи не зосталося

Місцеві жителі спантеличені інцидентом

Наразі поліцейські почали кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство" з додатковою кваліфікацією "Самогубство" — згідно ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.

Вибух від гранати пролунав у Подільському районі Києва

Нагадаємо, що вибухи цієї ночі лунали також і у Ржищеві Київської області. На жаль, через прицільне влучання ворожих БПЛА було зруйновано кілька будівель місцевого гуртожитку, є загиблі та поранені.