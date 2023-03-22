Смерть на дитячому майданчику: в Києві від вибуху гранати загинув молодий чоловік (фото)
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Загиблому було всього 29 років
Київщина продовжує страждати від війни в усіх її проявах. Після нічної атаки "шахедів" на область іще один вибух прогримів уранці в Подільському районі столиці. Як з'ясувалося пізніше, його причиною стала детонація гранати. У результаті інциденту загинув 29-річний чоловік.
Подробиці повідомили у пресслужбі поліції Києва. Правоохоронці зазначили, що вибухонебезпечний предмет зірвався безпосередньо в руках у загиблого. Чи був вибух продуманим самогубством, чи сталася прикра випадковість, з'ясує слідство.
Наразі лише відомо, що вибух пролунав у Квітневому провулку поблизу житлових будинків. На знімках з місця події чітко видно, що детонація снаряду сталася поруч із дитячим майданчиком — на щастя, малечі та їхніх супроводжуючих не було. 29-річний чоловік, у руках якого і підірвалася граната, від отриманих травм загинув на місці. Медикам, котрі приїхали на виклик, залишилося лише констатувати смерть.
Наразі поліцейські почали кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство" з додатковою кваліфікацією "Самогубство" — згідно ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що вибухи цієї ночі лунали також і у Ржищеві Київської області. На жаль, через прицільне влучання ворожих БПЛА було зруйновано кілька будівель місцевого гуртожитку, є загиблі та поранені.