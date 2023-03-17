У Чернівцях чоловік у суді загрожує підірвати гранату: усі подробиці

На місці працюють співробітники поліції

У місті Чернівці сьогодні трапився незвичайний інцидент. Чоловік погрожував підірвати гранату у будівлі апеляційного суду. У мережі з’явилися перші подробиці події.

За попередньою інформацією, чоловік прийшов до будівлі суду з гранатою та пообіцяв себе підірвати після того, як його синові винесли покарання у цьому суді у вигляді тюремного ув’язнення на строк до п’яти років. Про це повідомляється в Telegram-каналі Інсайдер UA.

Офіційної інформації щодо інциденту наразі немає. На місці працюють співробітники поліції, Нацгвардії України та працівники швидкої медичної допомоги. На цей момент вулицю Емінеску, де знаходиться будівля суду, перекрито.

Зазначається також, що зі школи, яка знаходиться неподалік, дітей уже евакуювали до підвалу. Через загрозу вибух нікого не випускають.

Пізніше радник глави МВС України Антон Геращенко повідомив, що після переговорів із поліцією чоловік здався. Фахівці знешкодили гранату.

"Незгодний із рішенням інстанції щодо свого сина, засудженого до 5 років в'язниці за непокору діям військового керівника, батько погрожував підірвати себе", — зазначив Геращенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці лютого поточного року в київському метро розгулював чоловік із гранатою "Ф-1" із запалом, яка була у нього в кишені. На незнайомця звернули увагу співробітники поліції через його підозрілу поведінку.